Николай Расторгуев оценил идею о переименовании улицы в честь него

Лидер «Любэ» Расторгуев назвал перебором идею о переименовании улицы в его честь

Лидер группы «Любэ» отреагировал в беседе с изданием «Абзац» на идею о переименовании улицы в честь него.

«Я, честно говоря, считаю, что это легкий перебор — раз. И потом, по-моему, это какая-то утка», — заявил исполнитель.

16 января стало известно, что активисты движения «Ветераны России» предложили переименовать в честь Расторгуева улицу имени основателя группы Nirvana Курта Кобейна.

Общественники отметили, что Кобейн не имеет отношения к российской культуре, а также его трудно назвать примером для подражания из-за образа жизни.

13 января в СМИ распространилась информация, что в Пермском крае назвали улицу в честь Курта Кобейна. Она находится вблизи деревни Ельники на территории Добрянского округа.

В октябре 2024 года стало известно, что общественники движения «Зов народа» обратились в министерство культуры России с просьбой назвать московскую улицу в честь актера Романа Мадянова. Таким образом активисты захотели увековечить образ артиста, которого не стало 25 сентября из-за рака легких.

Ранее сообщалось, что актера сериала «ГДР» по ошибке арестовали за «пояс шахида».