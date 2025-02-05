Актера сериала «ГДР» по ошибке арестовали за «пояс шахида»

«МК»: актера Обманова отпустили из полиции после ошибочного ареста за реквизит

Актера сериалов «ГДР» и «The телки» Александра Обманова ошибочно арестовали в Москве за «пояс шахида». Об этом сообщает издание mk.ru.

Накануне Mash сообщал, что Обманова задержали из-за якобы обнаруженного в его съемной квартире «пояса шахида». Предмет, отмечал Telegram-канал, нашел собственник жилья.

Согласно информации mk.ru, актера арестовали вместе с его девушкой в ночь на 4 февраля, когда пара шла домой. Их отвезли в отдел полиции, где выяснили, что найденное оружие — реквизит. Вскоре пару отпустили.

Также mk.ru поясняет, что реквизит обнаружил сын собственника квартиры. Он приехал туда по просьбе отца 3 февраля, чтобы подготовить жилье к приезду нового арендатора. Обманов, отмечает издание, съехал с квартиры накануне случившегося.

Сын владельца квартиры обнаружил на балконе 10 брикетов, перемотанных скотчем. Он вызвал полицию, посчитав предмет взрывным устройством.

В 2012 году Александр окончил режиссерский факультет ВГИИКа, а в 2018-м — Школу драмы Германа Сидакова. В его фильмографии 17 проектов, в том числе сериалы «ГДР», «The телки», «Мосгаз» и другие.

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