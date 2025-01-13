В пермской деревне назвали улицу в честь Курта Кобейна

В поселке, который расположен недалеко от Перми, назвали улицу в честь рокера Курта Кобейна. Об этом сообщает URA.ru.

Актуальность адреса, отмечает издание, подтверждает то, что домам на улице присвоены почтовые индексы. Также улица Курта Кобейна отображается на сервисах 2ГИС и «Яндекс.Картах».

«Именно на этом месте была придумана Smells Like Teen Spirit»; «Кобейн жив!» — приводит слова интернет-пользователей URA.ru.

В конце сентября 2024 года стало известно, что дочь Курта Кобейна, художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн, стала матерью. Мальчика назвали Ронин Волкер Кобейн-Хоук.

Фрэнсис был всего год, когда музыканта не стало в возрасте 27 лет. В августе 2022 года она признавалась, что «была не уверена», что доживет до 30-летия.

17 октября того же года стало известно, что общественники движения «Зов народа» обратились в министерство культуры России с просьбой назвать московскую улицу в честь актера Романа Мадянова. Таким образом активисты захотели увековечить образ артиста, которого не стало 25 сентября из-за рака легких.

Ранее сообщалось, что итальянский певец Pupo готов выступить в России почти за 4 млн рублей