В честь Мадянова предложили назвать улицу в Москве

Общественники движения «Зов народа» обратились в министерство культуры России с просьбой назвать московскую улицу в честь актера Романа Мадянова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Таким образом активисты хотят увековечить образ Мадянова, который обрел любовь и популярность у российских зрителей.

Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

В тот же день общественники движения «Ветераны России» обратились в министерство культуры с просьбой дать Мадянову звание народного артиста. В документе они указали на вклад актера в развитие театрального и киноискусства. По данным SHOT, на данный момент экспертный совет принимает решение о присвоении звания.

Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее Башаров вспомнил последний разговор с Романом Мадяновым.