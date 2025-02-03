Галкин показал, как проводит время с семьей на Кипре

Максим Галкин вернулся на Кипр, чтобы провести время с семьей

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вернулся на Кипр после гастролей в Европе и США, чтобы провести время с семьей. Об этом пишет kp.ru.

Алла Пугачева встретила мужа, и они вместе посетили спектакль с участием Чулпан Хаматовой.

Семья провела выходные в своих апартаментах в Лимасоле. Двойняшки Лиза и Гарри, вопреки слухам, не переехали на учебу в Лондон. Галкин поделился моментом, как Гарри играет с собакой Рокки в гостиной, забавляясь с игрушкой, пока пес рвал бумажный пакет.

Собака появилась в их семье, когда они жили в Израиле, и была подарена племянницей Максима.

30 января помощник президента России Владимир Мединский заявил, что когда-то Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Галкина не лишили имущества в России.