В Союзе отцов потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить концерт Дианы Арбениной из-за позиции артистки по отношению к специальной военной операции России на Украине. Его слова передает «Сиб.фм».

По словам Майоров, он считает концерт российской артистки в Новосибирске недопустимым, поскольку не слышал от Арбениной слов в поддержку СВО.

«Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так?» — возмутился общественник.

Майоров также предположил, что Арбенина продолжает концертную деятельность в России благодаря тому, что «ее кто-то защищает на самом высоком уровне».

Концерт Дианы Арбениной должен состояться 21 февраля на площадке «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Согласно информации «Сиб.фм», почти все билеты на мероприятие уже раскуплены.

В октябре 2024 года выступление Арбениной отменили в Омске после обращения общественной организации «Совет атаманов казачьего народа» к губернатору Омской области Виталию Хоценко.

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