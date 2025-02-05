Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Союзе отцов потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске

Глаза Союза отцов Майоров призвал отменить концерт Арбениной в Новосибирске
close
KION

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить концерт Дианы Арбениной из-за позиции артистки по отношению к специальной военной операции России на Украине. Его слова передает «Сиб.фм».

По словам Майоров, он считает концерт российской артистки в Новосибирске недопустимым, поскольку не слышал от Арбениной слов в поддержку СВО.

«Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так?» — возмутился общественник.

Майоров также предположил, что Арбенина продолжает концертную деятельность в России благодаря тому, что «ее кто-то защищает на самом высоком уровне».

Концерт Дианы Арбениной должен состояться 21 февраля на площадке «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Согласно информации «Сиб.фм», почти все билеты на мероприятие уже раскуплены.

В октябре 2024 года выступление Арбениной отменили в Омске после обращения общественной организации «Совет атаманов казачьего народа» к губернатору Омской области Виталию Хоценко.

Ранее стало известно, что рэпер Потап уехал с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами