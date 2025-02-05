Роман Костомаров перечислил поводы для счастья после ампутации рук и ног

Фигурист Роман Костомаров стал героем документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды», который выйдет на СТС 8 февраля — в день рождения спортсмена. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

Фильм расскажет о триумфальном возвращении на лед спортсмена после тяжелой болезни. В картине Костомаров перечисляет свои поводы для счастья.

«В названии фильма есть фраза «рожденный дважды», и это идеально описывает то, что я чувствую не только 8 февраля, но и каждый день. Сейчас я счастлив, даже после того, что со мной случилось. У меня прекрасная супруга, растут замечательные дети, я могу работать, видеться с друзьями и получать от этого удовольствие», — сказал он.

Кроме самого фигуриста, его историю расскажут мать и брат, супруга Оксана Домнина и дочь Анастасия, лечащие врачи и медсестры, друзья и коллеги: Максим Ставиский, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Алена Бабенко, Алексей Мишин и другие.

В фильме содержатся архивные кадры из жизни фигуриста, хроника его реабилитации и возвращения на лед.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. В сентябре 2024 года он объявил о запуске собственного шоу.

Ранее Костомаров назвал почетным звание спортсмена года от ВЦИОМ.