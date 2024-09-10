Костомаров запустил собственное шоу

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, перенесший ряд операций по ампутации, в своем Telegram-канале сообщил, что запустил собственное шоу на Rutube. Первым гостем стал актер, телеведущий и певец Александр Ревва.

«Буду очень благодарен вашей поддержке, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, впереди много откровенных и душевных разговоров!» — написал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров заявил, что у него есть планы, связанные с телевидением.