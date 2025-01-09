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Костомаров назвал почетным звание спортсмена года от ВЦИОМ

Костомаров назвал почетным признание себя спортсменом 2024 года по версии ВЦИОМ
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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в интервью Sport24 заявил, что ему приятно быть признанным спортсменом 2024 года по версии ВЦИОМ.

По его словам, стоять в данном рейтинге на одной ступени с хоккеистом Александром Овечкиным для него большая честь.

«Честно скажу, об этом приятно слышать. Тем более каким-то образом стоять где-то рядом с Александром Овечкиным — по-настоящему великим хоккеистом, который должен побить все рекорды НХЛ, стать лучшим и побить рекорд Гретцки. Это очень круто», — заявил Костомаров.

В ходе опроса 77% не смогли назвать имя лучшего спортсмена, 8% оказались убеждены, что в России не было таких спортсменов. Среди тех, кто смог высказаться в данном опросе, по 3% набрали Костомаров и Овечкин. Остальные спортсмены набрали не более 1%.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не считает Романа Костомарова спортсменом 2024 года.

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