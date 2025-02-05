Лолита Милявская рассказала о тратах из-за отмен концертов: «Буду петь бесплатно»

Певица Лолита призналась, что ничего не заработает с концерта в Томске

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что не получит прибыли с концертов в Томске и Красноярске.

Милявская объяснила, что расходы с концертов делятся на тур. В траты входят перевозка светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, реклама в каждом городе и прочее.

«Поскольку концерты были сорваны, теперь расходы делятся между двумя концертами. Получается, что я буду петь бесплатно. Но хочу сказать вам, Томск и Красноярск, что сделаю это с огромным удовольствием и уважением к вам», — поделилась певица.

Лолита уточнила, что решила не снижать качество концертов.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кузбассе. Милявская получила письмо с пометкой «срочно» от организаторов ее выступления в Кемерове. В нем было сказано, что концерт отменен из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Милявская добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменен по техническим причинам. Владелец зала заявил, что в помещении закончился паспорт безопасности объекта.

Ранее Лолита осталась без газа.