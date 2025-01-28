В Кемерове и Новокузнецке отменили концерты Лолиты

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что ее концерты отменили в Кемерове и Новокузнецке.

Лолита получила письмо с пометкой «срочно» от организаторов ее выступления в Кемерове. В нем было сказано, что концерт отменен из-за ремонта сломанного кабеля в зале.

«Хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня проходит ремонт, когда в один из них должен был состояться мой концерт. Ай-яй-яй. Как плохо вы обслуживаете зал. Не дай бог, сейчас еще сгорит что-нибудь до моего приезда. Будете отвечать перед людьми», — отметила артистка.

Милявская добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменен по техническим причинам. Владелец зала заявил, что в помещении закончился паспорт безопасности объекта. Лолита возмутилась, что, несмотря на «катастрофические» угрозы безопасности, залы сейчас проводят мероприятия. Она призвала жителей Кемерова и Новокузнецка не ходить туда.

«Письма, о которых идет речь, опубликую. Пока только одно в наличии. Все хорошие комментарии, которыми зрители пытались отстоять свое право ходить на концерты по своему выбору, естественно, удалялись. Ну детский сад, ей-богу», — заявила певица.

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