Канье Уэст лишится $20 млн из-за голого платья Бьянки Цензори

В Японии отказались от шоу с рэпером Канье Уэстом из-за платья его жены на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст Уэста лишится как минимум $20 млн из-за «голого» платья своей жены Бьянки Цензори на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Японии.

Инсайдер утверждает, что рэпер потерял контракт на эти деньги на шоу в Японии из-за поведения на «Грэмми».

По словам близкого к инвесторам источника, Канье упускает все выпадающие ему возможности, а его поступок вызвал в Японии шок.

«В Японии все больше говорят о правах женщин, набирает силу движение #MeToo. Поступок Канье здесь воспринимают как демонстрацию насилия и контролирующего поведения, а это абсолютно неприемлемо», — говорит источник.

Артист должен был дать два концерта в Tokyo Dome в Токио в мае. Сейчас японские организаторы пересматривают условия контракта с ним.

Бьянка Цензори появилась на красной дорожке «Грэмми» в шубе и абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья. Расположившись перед фотографами, Канье Уэст, предположительно, дал жене команду сбросить шубу, после чего она осталась практически голой. После этого пара покинула мероприятие.

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал «Газете.Ru», что думал о проведении концерта Канье Уэста в России после скандала на красной дорожке премии «Грэмми» и отмены его майских концертов в Японии.

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