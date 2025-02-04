В Россию хотят привезти Канье Уэста

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал «Газете.Ru», что думал о проведении концерта Канье Уэста в России после скандала на красной дорожке премии Грэмми и отмены его майских концертов в Японии. Но быстро организовать концерт рэпера в России будет непросто.

«Я, безусловно, думал об этом. Проблема, что это не просто так – есть слоты, и вы пытаетесь куда-то попасть. Это достаточно длительный процесс для такого большого артиста. Честно говоря, это не очень большой срок в четыре месяца для проведения концерта. Это возможно, понимаете, должна быть продажа, визы, билеты и так далее. Это все не так легко, все не так делается быстро. Успеть, можно, конечно. Посмотрим», – сказал Финкельштейн.

2 февраля супруга Канье Уэста Бьянка Цензори вышла на красную дорожку перед музыкальной премией «Грэмми» в абсолютно прозрачном платье без белья. Как писали СМИ, Цензори выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Сам Уэст слухи об изгнании опроверг.

Как пишет таблоид Daily Mail, из-за скандала с голым платьем жены Уэст лишился контракта на $20 млн на выступления в Токио. Рэпер должен был дать два концерта в мае в Японии, но после инцидента на «Грэмми» партнеры начали пересматривать условия контракта. Поступок Уэста и его супруги японцы восприняли как акт принуждения и контроля.

Ранее Канье Уэста заподозрили в употреблении «Оземпика» для похудения.