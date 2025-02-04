Брэд Питт просит помощи у Анджелины Джоли после аварии с сыном

Актер Брэд Питт обратился за помощью к Анджелине Джоли после аварии с сыном

Актер Брэд Питт обратился к экс-супруге Анджелине Джоли с просьбой позволить ему снова стать частью жизни их 21-летнего сына Пакса. Об этом сообщает RadarOnline.

Согласно источнику издания, Питт забеспокоился о сыне после того, как молодой человек попал в аварию в Лос-Анджелесе. Он врезался в автомобиль на своем электровелосипеде. Это уже третья авария сына голливудских звезд за год.

«Он [Питт] чрезвычайно беспокоится о Паксе. Боится, что если он будет продолжать в том же духе, то в конце концов авария закончится печально», — заявил инсайдер.

Питт считает, что проблемы Пакса связаны с тем, что он рос без отца в подростковом возрасте. По словам источника, сын нуждался в сильной мужской фигуре, а Питту не позволили выполнить эту роль.

«Из-за этого он разгневан и опечален. Осознание того, что он пропустил много моментов в жизни детей — бремя, от которого он не может избавиться», — сообщил инсайдер.

По словам источника, Питт просит Джоли о помощи и надеется наверстать упущенное с ребенком время. Единственным препятствием, отмечает RadarOnline, может стать новое судебное разбирательство с супругой и намерения Джоли уехать из США.

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