В Одессе прощаются с отцом Ростислава Хаита из «Квартета И»

В Одессе (Украина) прощаются с бывшим руководителем нескольких городских команд-чемпионов «Клуба веселых и находчивых» Валерием Хаитом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источники из окружения артиста.

Прощание началось 4 февраля в 10:30 в Театре Музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Валерия Хаита — отца Ростислава Хаита из московского театра «Квартет И» не стало 1 февраля в возрасте 85 лет. Он был капитаном сборной команды Одессы с 1966 по 1971 год, руководил командами-чемпионами КВН «Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства» и «Первая команда джентльменов ОГУ».

В период с 1986 по 1990 год юморист занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году Хаит основал «Клуб одесских джентльменов».

Старшего сын Хаита Евгения не стало в январе 2024 года.

Ранее вдова Левкина вспомнила о его последнем признании.