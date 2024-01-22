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На Украине умер актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

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Shutterstock

Скончался украинский актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Об этом в социальных сетях сообщил шоумен Олег Филимонов.

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит <...> Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор», — написал Филимонов.

Хаит был сыном писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Брат Евгения Хаита — один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит.

21 января скончался российский актер Алексей Сдобнов.

В этот же день российский актер театра и кино Виталий Вашедский скончался на 59-м году жизни.

18 января стало известно, что шведский актер Торстен Валунд скончался в возрасте 85 лет.

Ранее заслуженный артист России Александр Вонтов умер в возрасте 73 лет.

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