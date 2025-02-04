Вдова Левкина вспомнила о его последнем признании

Вдова Левкина Марина рассказала, что в последнем разговоре певец признался ей в любви

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина вспомнила о его последнем признании. Откровениями она поделилась на шоу «Пусть говорят».

По словам Левкиной, муж признавался ей, что устал, но чувствует себя нормально, хочет пить и ждет капельницы.

«Все, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — цитирует мужа женщина.

На следующий день певца перевели в реанимацию, и с родными он больше не связывался.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

Накануне вдова Левкина обратилась к мужу на 40-й день после его кончины.

Ранее звезду популярного сериала не смогли спасти из-за связанных с гриппом осложнений.