Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова Левкина вспомнила о его последнем признании

Вдова Левкина Марина рассказала, что в последнем разговоре певец признался ей в любви
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина вспомнила о его последнем признании. Откровениями она поделилась на шоу «Пусть говорят».

По словам Левкиной, муж признавался ей, что устал, но чувствует себя нормально, хочет пить и ждет капельницы.

«Все, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — цитирует мужа женщина.

На следующий день певца перевели в реанимацию, и с родными он больше не связывался.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

Накануне вдова Левкина обратилась к мужу на 40-й день после его кончины.

Ранее звезду популярного сериала не смогли спасти из-за связанных с гриппом осложнений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами