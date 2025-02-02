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Поэт и драматург Валерий Хаит скончался в возрасте 85 лет

Скончался основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
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Shutterstock

Поэт, драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов» на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Информация о времени и месте прощания с юмористом будет сообщена позже. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году писатель окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы драматург занимал должность капитана команды КВН, затем, в 1972 году, Хаит стал одним из создателей одесской «Юморины».

В период с 1986 по 1990 год юморист занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году Хаит основал «Клуб одесских джентльменов». В последствии организация стала одной из самых ярких и популярных в Одессе.

В марте отцу Ростислава Хаита из «Квартета И» могло исполниться 86 лет.

22 января скончался украинский актер из программы «Джентльмен-шоу», сын легендарного игрока КВН Валерия Евгений Хаит.

Ранее актер из «Ликвидации» Анатолий Дриженко скончался в Одессе.

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