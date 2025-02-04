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Перепутал дверь: раскрыты детали массовой драки с участием скрипача в караоке

112: драка в караоке с музыкантом Салеймановым произошла из-за перепутанной двери
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Unsplash

Раскрыты детали массовой драки с участием скрипача Большого театра в одном из московских караоке-баров. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным издания, Рустам Салейманов якобы перепутал дверь кабинки в баре, возвращаясь с перекура.

Незнакомцы, утверждает 112, пришли в негодование и развязали драку, в которую оказались втянуты не менее 15 человек.

Сам Салейманов не подтверждал свое участие в конфликте.

До этого СМИ сообщали, что драка в караоке-баре 2 февраля произошла якобы из-за разногласий в музыкальных предпочтениях.

Накануне Life рассказал, что дочь известного скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве.

По данным издания, в Центральной музыкальной школе у 11-летней девочки произошла драка с одноклассницей. В конфликт сразу же вмешались взрослые и вызвали скорую.

Ранее на ресторан Крида и Тимати подали иск почти на 60 тысяч рублей.

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