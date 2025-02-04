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Скрипача Большого театра избили в караоке за критику кальянного рэпа

Mash: в Москве в караоке избили скрипача Салейманова
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Global Look Press

Скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили в одном из московских караоке-заведений, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным Mash, 2 февраля Салейманов якобы стал участником конфликта из-за критики кальянного рэпа. Канал утверждает, что музыкант отдыхал в отдельной кабинке с компанией и негативно высказался о вкусах соседей, исполнявших рэп-композиции.

В результате в драку пришлось вмешаться полиции.

Представители скрипача инцидент не подтверждали и не опровергали.

Накануне Life сообщил, что дочь известного скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве.

По данным издания, в Центральной музыкальной школе у 11-летней девочки произошла драка с одноклассницей. В конфликт сразу же вмешались взрослые и вызвали скорую.

Ранее на ресторан Крида и Тимати подали иск почти на 60 тысяч рублей.

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