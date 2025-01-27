Дочь известного скрипача избили в московской музыкальной школе

Shot: дочь скрипача Дюранда госпитализировали после драки с одноклассницей

Дочь известного скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в Центральной музыкальной школе у 11-летней девочки произошла драка с одноклассницей. В конфликт сразу же вмешались взрослые и вызвали скорую.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и миопическим астигматизмом. По словам Дюранда, сейчас ведется расследование инцидента.

Известно, что дочь Марио учится играть на скрипке и арфе, она регулярно выходит на сцену вместе с отцом.

Марио Дюранд — народный артист Республики Дагестан, главный режиссер, художественный руководитель музыкальной драмы «Скрипка Паганини», лауреат международных конкурсов.

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