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Дочь известного скрипача избили в московской музыкальной школе

Shot: дочь скрипача Дюранда госпитализировали после драки с одноклассницей
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Mario Durand/VK

Дочь известного скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в Центральной музыкальной школе у 11-летней девочки произошла драка с одноклассницей. В конфликт сразу же вмешались взрослые и вызвали скорую.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и миопическим астигматизмом. По словам Дюранда, сейчас ведется расследование инцидента.

Известно, что дочь Марио учится играть на скрипке и арфе, она регулярно выходит на сцену вместе с отцом.

Марио Дюранд — народный артист Республики Дагестан, главный режиссер, художественный руководитель музыкальной драмы «Скрипка Паганини», лауреат международных конкурсов.

Накануне актриса Лариса Лужина перенесла сердечный приступ из-за мошенников «из Википедии».

«Этот стресс, вероятно, на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться. Я бросилась в больницу, перед самым Новым годом меня выписали. Думала, что на три дня попаду, а оказалось, что на полмесяца», — вспоминала она.

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