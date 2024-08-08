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Стало известно о миллиардной выручке бизнеса Тимати

«Звездач»: выручка ресторана Тимати составила больше миллиарда рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ресторан рэпера Тимати выручил свыше миллиарда рублей в прошлом году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компанию ООО «Арена» музыкант зарегистрировал в 2019 году. Она несколько лет не приносила прибыли, однако с 2021 года Тимати стал получать «неплохой доход» с ресторана. В 2023 году выручка бизнеса достигла 1,3 млрд рублей, а прибыль оказалась 69 млн рублей.

В апреле «Газета.Ru» выяснила, что на Тимати подали в суд на 7 млн рублей. Инициатором судебного разбирательства оказался иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера долю в Black Star Burger.

Напомним, что Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger в 2022 году. По данным kp.ru, Совада поставил рэперу условие, согласно которому Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.

При этом бизнесмен не спешил выплачивать оставшуюся часть суммы за бизнес, после чего Тимати был вынужден обратиться в суд. По решению суда бизнесмена обязали выплатить рэперу оставшиеся 7 млн руб., а также оплатить неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки в случае промедления.

Ранее стало известно, что юморист Харламов потратил на свадьбу 5 миллионов рублей.

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