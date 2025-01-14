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У бизнеса Пашу обнаружили долг в 534 тыс. рублей

«Звездач»: компания продюсера Пашу задолжала ФНС 534 тыс. рублей
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Forbes/YouTube

У компании продюсера Павла Курьянова (Пашу) обнаружили налоговую задолженность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

У ООО «Мэйк ИТ Мьюзик» появилась задолженность перед ФНС в размере 534 тысячи рублей. Компания была основана Курьяновым в 2015 году. Она занимается творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений. Также фирма может заниматься копированием записных носителей информации, рекламой и изданием музыкальных произведений.

Павел Курьянов является генеральным директором и соучредителем лейбла Black Star Inc. Компанию организовал рэпер Тимур Юнусов (Тимати) в 2006 году. В 2020-м Тимати покинул лейбл.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня 2024-го артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

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