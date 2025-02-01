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В Госдуме рассказали, почему Макаревича и Галкина не лишили имущества в России

Милонов: Галкина и Макаревича не лишили имущества из-за связей в высших кругах
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Владимир Трефилов/РИА Новости

У юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), признанных иностранными агентами в России, могут сохраняться связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в стране. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru.

«Изъятие имущества иноагентов не является приоритетной задачей, но очевидно, что у таких людей, как Макаревич и Галкин, могли остаться знакомые в определенных кабинетах, которые помогают им», — отметил Милонов.

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев также прокомментировал ситуацию, добавив, что процесс лишения имущества иноагентов может занять время. Он подчеркнул, что некоторые из них продолжают сдавать российскую недвижимость, на доходы от которой живут за границей, продолжая критиковать Россию.

«Мы должны навести порядок и поддержать нашего президента», — заключил Ковалев.

18 января прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал имущество Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). По решению суда артисту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Ранее Шахназаров назвал Галкина «дешевкой» из-за изучения украинского языка.

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