Отец исполнительницы песни «Сигма бой» ответил на обвинения в плагиате

Отец исполнительницы «Сигмы бой» Маши Янковской Константин прокомментировал обвинения диджея Виталия Лазарева (Dj Lavitas) в плагиате песни.

«Это просто тот момент, когда есть яркое событие в сегодняшнем дне. Многие дают инфоповоды для собственного пиара и хотят засветиться на этой новости», — заявил Янковский.

Маша Янковская призналась, что не знает этого диджея. По ее словам, трек сделал отец второй исполнительницы Светы Чертищевой — Михаил.

Виталий Лазарев заявлял, что выпустил трек «Сигма бой» в 2010-х. По его словам, Чертищев «лишь слегка» изменил мелодию. Диджей предположил, что Михаил ознакомился с его треком в студии анимационного кино «Мельница», с которой композитор сотрудничал. По словам Dj Lavitas, он отправлял туда свою композицию в 2015–2016 году.

Лазарев понадеялся, что его трек «просто отложился в памяти» композитора, и он ненамеренно украл мелодию.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее в Европарламенте назвали «Сигма бой» хорошей поп-песней.