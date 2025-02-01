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«Истерика глобалистов»: в Европарламенте назвали «Сигма бой» хорошей поп-песней

Депутат Европарламента Быстрон осудил предложение запретить хит «Сигма бой»
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badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Европарламента, член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон, известный своей пророссийской позицией, назвал хит «Сигма бой» хорошей поп-песней в беседе с «Известиями».

«Молодежь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг нее истерику. Почему? Потому что их собственная ложь возвращается к ним бумерангом», — высказал мнение он.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

На днях политик из ФРГ Нела Риль заявила, что Евросоюз должен принять меры в отношении песни «Сигма бой», поскольку в ней якобы содержится «патриархальное и пророссийское мировоззрение».

В 2024 году Быстрона обвиняли в получении денег за пророссийскую позицию.

Ранее стало известно, что автор «Сигма бой» Михаил Чертищев увеличил свой доход с 2,4 млн рублей до 17 млн рублей за последние два года.

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