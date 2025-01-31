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Создателя «Сигма бой» обвинили в плагиате

Диджей Виталий Лазарев обвинил автора «Сигма бой» Чертищева в плагиате
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Музыка. Детское радио/YouTube

Диджей Виталий Лазарев (он же — Dj Lavitas) обвинил создателя трека «Сигма бой» в плагиате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Telegram-канал прилагает к посту видеоролик, демонстрирующий схожесть написанного Лазаревым еще в 2010-х годах трека и композиции «Сигма бой». Mash утверждает, что автор вирусной песни, композитор Михаил Чертищев «лишь слегка» изменил мелодию Dj Lavitas.

Виталий Лазарев также предположил, что Чертищев ознакомился с его треком в студии анимационного кино «Мельница», с которой композитор сотрудничал. По словам Dj Lavitas, он отправлял туда свою композицию в 2015-2016 году.

Лазарев понадеялся, что его трек «просто отложился в памяти» композитора, и он не намеренно украл мелодию.

Накануне стало известно, что Михаил Чертищев увеличил свой доход с 2,4 млн рублей до 17 млн рублей за последние два года. Причиной, по данным СМИ, стал «хайп» вокруг завирусившейся композиции «Сигма бой».

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев стал крашем у зумеров.

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