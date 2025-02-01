Названы победители кинопремии «Золотой орел»

В Москве в киноконцерне «Мосфильм» прошла церемония национальной премии «Золотой орел». Об этом следует из эфира «Первого канала».

В церемонии вручения принял участие президент России Владимир Путин. В своем приветственном обращении он заявил, что все участники мероприятия — как опытные профессионалы, так и одаренная молодежь — объединены в стремлении создавать фильмы, отвечающие высоким традициям отечественного и мирового кинематографа.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала работа режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух». Приз за «Лучшую мужскую роль» получил актер Сергей Безруков за роль в картине-победителе. Награда за «Лучшую женскую роль» досталась Александре Урсуляк за фильм «Смотри на меня!».

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победу одержал Роман Мадянов за игру в фильме «Любовь Советского союза». Лучшую женскую роль в этой номинации выиграла Елена Лядова, показав свои способности в картине «Воздух».

До этого стало известно, что актер Юрий Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора», награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась американцу Кирану Калкину за картину «Настоящая боль».

Ранее режиссер Андрей Кончаловский оценил номинацию Юры Борисова на «Оскар».