Кончаловский оценил номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля за режиссуру Андрей Кончаловский оценил номинацию российского актера Юры Борисова на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом пишет ТАСС.

По словам режиссера, всегда хорошо, когда на премию номинируют россиянина.

«Раньше «Оскар» был абсолютной целью для кинематографистов всего мира, но сейчас он себя дискредитировал. Относиться к нему как к чему-то сакральному — очень странно», — сказал он.

Кончаловский отметил, что для Голливуда награда может быть важной, а для отечественного кинематографа это давно не так, и получить «Оскар» — это не гарантия успеха.

«Но хорошо, что номинировали Юру, я поздравляю его», — сказал он, напомнив, что Борисов сыграл одну из главных ролей в его новом многосерийном историческом фильме «Хроники русской революции».

Накануне стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Юра Борисов — первый из российских артистов, номинированный на «Оскар».

Ранее был раскрыт гонорар Юры Борисова за один съемочный день.