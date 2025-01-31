Российский ведущий заявил о принципиальном отказе от поездок в Европу

Российский ведущий Актер Бочаров (известный как «Бочарик») заявил о принципиальном отказе от поездок в Европу. С таким заявлением он выступил в интервью блогеру Андрею Третьякову, известному под псевдонимом Лука Е.

По словам Бочарова, его «покоробило» массовое распространение фейков о ВС РФ его западными знакомыми и жителями европейских государств.

«И возможность есть [поехать в Европу], например, через Стамбул, и там друзья еще остались, но я на них обиделся. Ну нельзя так, как то, что они в соцсетях про нас пишут и верят пропаганде», — рассказал Третьякову Бочаров.

Андрей Бочаров ведет блог во «ВКонтакте», в котором рассказывает о своих путешествиях, где на него подписаны 99 тыс. человек, а также политический канал в Telegram, на который подписаны около 220 тыс. человек.

До этого звезда «Криминального чтива» Кристофер Уокен отказался от использования телефона и интернета.

Ранее Никита Михалков назвал Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) жертвой и инструментом либеральной диктатуры.