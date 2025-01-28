Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Криминального чтива» отказался от использования телефона и интернета

Актер Кристофер Уокен признался, что не пользуется мобильным телефоном
close
Tony Felgueiras/Tony Felgueiras/Invision/AP

Американский актер Кристофер Уокен в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что отказался от использования мобильного телефона и интернета.

Звезда «Криминального чтива» и «Охотника на оленей» смотрит телевизор только через спутниковую тарелку на крыше своего дома. Он также попросил Apple прислать ему DVD-копию сериала «Разделение», в котором сыграл одну из ролей, чтобы он мог ознакомиться с собственной работой.

«У меня нет мобильного телефона. Я никогда не писал по электронной почте и не, как вы это называете, твитил», — признался 81-летний Уокен.

Звезда киномюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтия Эриво рассказала, что ей пришлось работать в швейной мастерской, чтобы оплатить обучение в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Ранее экс-супруг Бритни Спирс назвал самую странную часть брака с певицей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами