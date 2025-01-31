Никита Михалков назвал Моргенштерна жертвой и инструментом либеральной диктатуры

Режиссер Михалков заявил, что рэпер Моргенштерн осознавал свое влияние на молодежь

Актер и режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «БесогонТВ» под названием «Чем грозит диктатура профанов?» дал оценку рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом).

По мнению Михалкова, артист является и жертвой, и инструментом «либеральной диктатуры».

Михалков показал кадры, на которых Моргенштерн разбрасывается деньгами на съемках музыкального клипа и призывает молодежь нецензурно выражаться. Режиссер не сомневается, что артист участвовал в системном подтачивании самосознания общества, при этом осознавая свое влияние на молодых людей.

«Но зло имеет свойство бумеранга. Он неглупый человек и прекрасно понимает, что с ним случилось и почему это с ним случилось», — сказал Михалков, комментируя лечение Моргенштерна в реабилитационной клинике.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс.