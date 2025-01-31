Вита Чиковани о внешности: «Смотрю на себя, думаю, как можно быть такой жирной»

Блогерша Чиковани призналась, что слила филлеры и хочет похудеть на 10 килограммов

Блогер и певица Виолетта (Вита) Чиковани в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук откровенно рассказала в интервью ведущему Марку Андерсону о своей внешности.

По словам Чиковани, она задумывается о ринопластике и уже делала пластические операции. Знаменитость призналась, что хейтеры критикуют ее нос в сети.

«Сказать, что это изменит мою жизнь, нет, вообще никак не поменяет. Просто хочется себе нравиться сто процентов», — сказала она.

Чиковани добавила, что не трогает лицо и слила филлеры с губ.

«Губы я вот удалила. Брови я выщипала вчера. Татуаж сейчас буду удалять. Ресницы я не наращиваю», — перечислила она.

Виолетта Чиковани также рассказала, что стала носить более закрытые наряды, потому что стала серьезнее, а также набрала вес и планирует похудеть на 10 килограммов.

«Я смотрю себя на интервью, вот у Алены Блин я была, господи, какая я там страшная. Смотрю на себя, думаю, как можно быть такой жирной. Это ужас. У меня там столько отеков. У меня такое лицо, крупное. Честно, не в обиду моему визажисту, но был очень неудачный макияж. Поэтому иногда приходится втягивать живот», — делится блогерша.

До этого Чиковани рассказала подробности скандала с Шурой.

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