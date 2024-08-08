«Я была наивная»: блогерша Чиковани рассказала подробности скандала с Шурой

Блогерша, участница проектов «Новые звезды в Африке» и «Последний герой. Остаться семьей» Виолетта Чиковани рассказала подробности скандала с певцом Шурой в утреннем эфире ТНТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала.

«Я просто супер, наверное, наивная в своей, какой-то манере, девочка, которая хотела просто подойти, снять видео для мамы. У меня мама фанатка. Я увидела Шуру и говорю: «Давайте сфотографируемся, пожалуйста, вы так нравитесь моей маме!» — вспоминает она.

Шура, продолжила блогерша, не был в настроении и ответил ей «грубовато».

«Я даже расстроилась после этого. Я думаю, наверняка такая реакция не просто так, наверняка он ответил так, потому что знал, что это снимается и это выйдет в сеть», — сказала она, напомнив, что аналогичный инцидент у Шуры был с Валей Карнавал.

Чиковани отметила, что хотела бы помириться с артистом.

В декабре 2023 года Чиковани на вечеринке в честь дня рождения Алены Жигаловой подошла к певцу Шуре, чтобы записать видео. Артист позировал с девушкой несколько секунд, после чего потребовал от Чиковани «нажать на кнопку» и рассердился.

«Я тебя не уважаю, я тебе [морду] набью, ты мерзкая!» — сказал уходящий Шура девушке, пытавшейся его задержать.

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