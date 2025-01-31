Американский актер Уилл Феррелл раскрыл, кто из известных режиссеров назвал его мерзким. Его цитирует Independent.
Во время интервью, приуроченного к выходу картины «Вы сердечно приглашены», в которой Феррелл играет вместе с Риз Уизерспун, актера спросили, какие бесполезные режиссерские комментарии он получал.
57-летний артист вспомнил об инциденте на съемках комедии Вуди Аллена 2004 года «Мелинда и Мелинда».
«Он подошел и сказал: «Я не знаю, как это сказать, но ты кажешься мерзким», — делится Феррелл.
После Аллен напомнил Ферреллу, что они снимают комедию.
«Я ответил, что не пытаюсь показаться мерзким. Это была какая-то чушь», — говорит актер.
В фильме «Мелинда и Мелинда» также снялись Чиветел Эджиофор, Стив Карелл и Хлоя Севиньи. По сюжету жизнь женщины из Нью-Йорка разворачивалась в двух разных временных рамках. Феррелл сыграл женатого мужчину, который влюбляется в героиню главной из линий.
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