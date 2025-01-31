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Умер актер Анатолий Зобнин

Умер актер из «Бумера» Анатолий Зобнин
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Кинокомпания CTB

Умер актер Анатолий Зобнин. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, артист находился в больнице в критическом состоянии из-за пневмонии и онкозаболевания.

Анатолий Зобнин получил известность после роли «Прикинутого» в фильме «Бумер». Это был первый и последний фильм, где он снялся.

В январе стало известно, что умер представитель актерской династии Янковских, племянник народного артиста СССР Олега ЯнковскогоИгорь Янковский

До этого сообщалось, что актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым в картине «Кончится лето», скончался от онкологического заболевания. Артисту в последние годы не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать.

Ранее стало известно о смерти актера Алексея Булатова.

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