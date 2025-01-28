Умер актер Алексей Булатов

Актер театра и кино Алексей Булатов умер на 77-м году жизни

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булатов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Причина смерти актера не уточняется. О дате прощания с артистом также не сообщалось.

Алексей Булатов родился 5 ноября 1948 года. В 1974 году окончил Школу-студию при МХАТ СССР имени Горького. Артист служил в Русском драматическом театре Еревана и Московском драматическом театре имени Пушкина, а последние 17 лет был частью труппы московского драматического театра «Сопричастность». Зрителям он запомнился по ролям в «Слуга государев», «До смерти красива», «Когда цветет сирень», «Сердце Пармы», «Дикий», «Молодежка».

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До этого сообщалось, что актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым в картине «Кончится лето», скончался от онкологического заболевания. Артисту в последние годы не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать.

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