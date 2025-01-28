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Умер актер Алексей Булатов

Актер театра и кино Алексей Булатов умер на 77-м году жизни
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«Студия Анкор»

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булатов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Причина смерти актера не уточняется. О дате прощания с артистом также не сообщалось.

Алексей Булатов родился 5 ноября 1948 года. В 1974 году окончил Школу-студию при МХАТ СССР имени Горького. Артист служил в Русском драматическом театре Еревана и Московском драматическом театре имени Пушкина, а последние 17 лет был частью труппы московского драматического театра «Сопричастность». Зрителям он запомнился по ролям в «Слуга государев», «До смерти красива», «Когда цветет сирень», «Сердце Пармы», «Дикий», «Молодежка».

Накануне стало известно, что умер представитель актерской династии Янковских, племянник народного артиста СССР Олега ЯнковскогоИгорь Янковский

До этого сообщалось, что актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым в картине «Кончится лето», скончался от онкологического заболевания. Артисту в последние годы не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать.

Ранее умер актер, куривший вейп сутками и даже во сне.

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