Актер, игравший вместе с Борисовым, скончался от онкологического заболевания

Актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым, скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Югов в течение нескольких лет боролся с раком легких, но все равно продолжал сниматься.

«Югова не стало перед Новым годом, но о его смерти стало известно на днях. По нашей информации, актер скончался дома в кругу семьи», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, состояние 55-летнего Югова резко ухудшилось во время съемок фильма «Кончится лето», над которым он работал вместе с Борисовым. Югову не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать.

До этого советский актер Сергей Зиновьев скончался в возрасте 69 лет.

Также 13 января стало известно, что польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 88 лет.

Ранее умер актер из «Слова пацана».