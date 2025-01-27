Умер актер Янковский

Умер представитель актерской династии Янковских, племянник народного артиста СССР Олега Янковского — Игорь Янковский. Об этом сообщило издание Sostav со ссылкой на источники в рекламной сфере.

Как добавляет Shot, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Игорю Янковскому было 73 года.

Игорь Янковский родился в 1951 году. В 1974 году окончил театральное училище им. Щукина, после чего до 1992 года служил в театре на Малой Бронной.

В кино Янковский дебютировал в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», после сыграл Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля по мотивам повестей Стивенсона.

В начале 1990-х актер ушел в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР). При этом продолжал сниматься — в 2002 году он появился в фильме своего племянника Филиппа Янковского «В движении», также вел телеигру «Алчность» на НТВ.

Ранее скончался актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко.