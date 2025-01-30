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«Остров сокровищ» получит новую российскую экранизацию

В России снимут фильм по книге «Остров сокровищ»
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«Союзмультфильм»

В России снимут полнометражный фильм по книге Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом сообщает KD Studios.

Картину запустила в производство компания KD Studios, в частности продюсеры Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк. Партнером картины «Остров сокровищ» выступает кинопрокатная компания «Вольга». Экранизацию снимут при поддержке министерства культуры России.

Съемки начнутся уже в 2025 году. За сценарий отвечает Сергей Калужанов, ранее работавший над такими проектами, как «Мира», «Время первых», «Мажор» и «Пищеблок».

«Фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав все лучшее от любимых зрителями по всему миру советских и зарубежных экранизаций», — заявили представители KD Studios.

Одной из наиболее известных экранизаций романа Стивенсона является советский двухсерийный полнометражный мультфильм «Остров сокровищ». В нем совмещена перекладная мультипликация и игра живых актеров. Режиссер мультфильма — Давид Черкасский. Роли озвучивали Валерий Бессараб, Валерий Чигляев, Виктор Андриенко, Армен Джигарханян, Евгений Паперный, Борис Вознюк, Юрий Яковлев, Георгий Кишко.

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