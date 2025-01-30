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Ханде Эрчел раскрыла, какую героиню русской классики хотела бы сыграть

Актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину в кино
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handemiyy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел сообщила на пресс-конференции в Москве, что хотела бы сыграть главную героиню романа Льва Толстого в кино. Ее слова передает сайт theGirl.

«Я хочу сыграть роль Анны Карениной, потому что у нее непростая судьба», — пояснила артистка.

На мероприятие Эрчел пришла в компании своего коллеги, актера Барыша Ардуча. Он в свою очередь признался, что хотел бы воплотить на экране роль Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Также Эрчел призналась, что не смотрела российские сериалы, но планирует. По словам звезды, она наслышана о фильме «Анора», за который Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар». Актриса заявила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера.

Накануне стало известно, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, актриса заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве.

Ранее стало известно, что Юра Борисов рассказал встрече с Анджелиной Джоли фразой: «Нет ничего особенного»

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