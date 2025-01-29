В Самарской области отменили концерты исполнителей хита «Че те надо»

Концерты исполнителей хита «Че те надо» группы «Балаган Лимитед» отменили в Самарской области и Ульяновске. Об этом коллектив рассказал на странице в социальной сети ОК.

«У нас не очень хорошая новость. Организатор наших выступлений в Самаре, Тольятти и Ульяновске отменил концерты за 40 дней (!!!) до их начала», — рассказали музыканты.

Артисты добавили, что не хотят комментировать эту ситуацию, и выразили надежду, что встреча все же состоится в другое время.

Накануне певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что ее концерты отменили в Кемерове и Новокузнецке.

Лолита получила письмо с пометкой «срочно» от организаторов ее выступления в Кемерове. В нем было сказано, что концерт отменен из-за ремонта сломанного кабеля в зале.

Ранее Киркоров выступил на одной сцене с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке.