Лолита потребовала проверить общественников на экстремизм

Певица Лолита Милявская заявила, что готовит обращение в Следственный комитет с просьбой проверить общественников на экстремизм. Ее слова передает Life со ссылкой на SHOT.

«Нужно присовокупить несколько фамилий, «экстремизм» и все такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведется какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае», — заявила артистка.

По словам Лолиты, в последнее время она регулярно видит в социальных сетях сообщения от общественников с рассылкой по разным чатам. В них активисты обращаются к жителям городов, где проходит концерт артистки, требуя «противостоять» ей и «не допустить шабаш». Милявская заявила, что такая «методичка» негативно сказывается на ее репутации и карьере.

Лолита призналась, что после одной из таких «рассылок» ей отменили концерт в Кемерово. Она получила сообщения, что в день ее выступления в зале будут проводиться ремонтные работы.

В январе активисты из общественной организации «Русская община» потребовали отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Иванове, который должен состояться в марте.

Ранее прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна.