Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голливудским актерам, потерявшим дома в Калифорнии, предложили работу в России

Голливудских актеров пригласили в Россию для работы на «Ленфильме»
close
Carlin Stiehl/Reuters

В сети завирусилось юмористическое видео, на котором голливудским актерам предлагают приехать в Россию, чтобы спастись от пожаров в Калифорнии. Соответствующие кадры опубликовало издание «СИГНАЛ».

Ролик начинается с обращения к тем из знаменитостей, кто потерял дома в Калифорнии. Закадровый голос сообщает, что студия «Ленфильм» «ищет таланты». Звездам обещают, что в России они получат достойную работу и шанс полететь в космос. Также голливудским селебрити предлагается приобрести дом с гектаром земли на берегу Финского залива в историческом месте, где отдыхали русские правители.

Видео состоит из кадров пожаров в Калифорнии, а также красивых видов природы России и улиц Санкт-Петербурга.

Мощные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее американцы обвинили ChatGPT в нехватке воды для тушения пожаров в Лос-Анджелесе.

Все новости на тему:
Пожары в Лос-Анджелесе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами