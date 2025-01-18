Голливудским актерам, потерявшим дома в Калифорнии, предложили работу в России

Голливудских актеров пригласили в Россию для работы на «Ленфильме»

В сети завирусилось юмористическое видео, на котором голливудским актерам предлагают приехать в Россию, чтобы спастись от пожаров в Калифорнии. Соответствующие кадры опубликовало издание «СИГНАЛ».

Ролик начинается с обращения к тем из знаменитостей, кто потерял дома в Калифорнии. Закадровый голос сообщает, что студия «Ленфильм» «ищет таланты». Звездам обещают, что в России они получат достойную работу и шанс полететь в космос. Также голливудским селебрити предлагается приобрести дом с гектаром земли на берегу Финского залива в историческом месте, где отдыхали русские правители.

Видео состоит из кадров пожаров в Калифорнии, а также красивых видов природы России и улиц Санкт-Петербурга.

Мощные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее американцы обвинили ChatGPT в нехватке воды для тушения пожаров в Лос-Анджелесе.