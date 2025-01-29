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Збруев о новом худруке «Ленкома»: «Неожиданный режиссер»

Актер Александр Збруев заявил, что новый худрук «Ленкома» Панков горит работой
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР Александр Збруев признался в беседе с kp.ru, что рад назначению режиссера Владимира Панкова на должность художественного руководителя Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Збруев назвал Панкова интересным, хорошим и неожиданным режиссером, обладающим своим видением и творческим почерком.

«Я видел его спектакль «Война», который на фестивале в Оренбурге получил первый приз. Видел и многие другие: «Старый дом» – замечательный спектакль. «МАШИНА» – постановка, за которую Панков получил «Золотую маску», — поделился артист.

Збруев считает Панкова серьезным человеком, который горит своей работой. Артист не переживает, если режиссер будет приглашать своих актеров из «Центра драматургии и режиссуры» в «Ленком».

«Каждый режиссер приглашает своих, тех, с кем он сработался. Так всегда бывает. И этого нечего бояться», — заявил актер.

28 января президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер представил творческому коллективу нового художественного руководителя Владимира Панкова и нового директора Дмитрия Берестова.

Ранее Пугачева и Галкин посетили спектакль Чулпан Хаматовой.

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