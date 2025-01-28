Коллективу театра «Ленком» представили новых руководителей

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер представил творческому коллективу нового художественного руководителя Владимира Панкова и нового директора Дмитрия Берестова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Варшавера, в «Ленкоме» наступает новая эра. Он вспомнил известную фразу Константина Станиславского о том, что «театр начинается с вешалки». Вместе с тем Варшавер выразил мнение, что театр начинается с режиссера.

«В наш театр пришел замечательный режиссер Владимир Панков, который станет художественным руководителем <…> Также сегодня мы с вами будем встречать нового директора Дмитрия Берестова», — сказал глава «Ленкома», представляя коллег.

Сам Панков заявил, что театр для него — это в первую очередь друзья. По словам худрука, он пришел на новую работу «не обслуживать, а служить». Он анонсировал две премьеры: спектакль по комедии Федерико Феллини «Репетиция оркестра» и «Золотой теленок» по одноименному роману Евгения Петрова и Ильи Ильфа.

В свою очередь Берестов отметил, что первостепенной задачей директора является обеспечивать творческие решения худрука театра.

19 января актер Дмитрий Певцов заявил, что руководство «Ленкома» проигнорировало творческое завещание бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова.

Ранее дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы.