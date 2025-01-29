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Пугачева и Галкин посетили спектакль Чулпан Хаматовой

Пугачева и Галкин посетили спектакль с Чулпан Хаматовой в главной роли
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), посетили спектакль «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом Галкин рассказал в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах с Пугачевой, опубликованных Галкиным в «сторис», видно, что у Пугачевой хорошее настроение и самочувствие.

Премьера спектакля на кипрском острове Лимасоль в Театре Паттихио состоялась 27 января. Режиссером спектакля является Дмитрий Крымов. В нем играют всего два актера — партнером Хаматовой на сцене является актер Максим Суханов. Темой спектакля является поиск идентичности в эмиграции — герои спектакля пытаются примерять на себя новые и новые социальные роли, чтобы найти свое место.

Спектакль «Записки сумасшедших» должен был также выйти на сцене Латвийского Национального театра, однако там запретили все постановки на русском языке. Сама Хаматова назвала запрет спектакля «Записки сумасшедших» в Риге глупостью.

Ранее Галкин выложил фото Аллы Пугачевой в рубашке.

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