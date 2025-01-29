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Мизулину допрашивают по делу об угрозах от треш-стримера

ТАСС: Мизулину допрашивают по делу об угрозах от треш-стримера
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Нина Зотина/РИА Новости

В Кировском районном суде Ярославля допрашивают главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину по делу об угрозах от треш-стримера Аслана Дурдиева. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет издание, допрос проходит без присутствия журналистов.

«Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в открытом судебном заседании, по мнению суда, в присутствии средств массовой информации и <…> иных лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства, так и сведений, унижающих их честь и достоинство», — прокомментировала судья Елена Сергеева.

Треш-стримера Аслана Дурдиева задержали в феврале 2024 года. Незадолго до этого в своем Telegram-канале Мизулина сообщила, что направила в МВД России обращение с просьбой провести проверку в отношении блогера после того, как он в прямом эфире на YouTube избил человека. В ответ блогер сам обратился к Мизулиной и в течение двух минут осыпал ее оскорблениями и угрозами.

В октябре того же года стало известно, что дело рассмотрят в Ярославле. За угрозы Мизулиной стримеру вменяют уголовную статью.

Ранее Мизулина раскритиковала блогеров, которые оскорбляют Россию.

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