В Ярославле задержали треш-стримера, который избил человека и угрожал Екатерине Мизулиной

В Ярославле задержали известного скандальными трансляциями треш-стримера, который оскорбил в интернете Екатерину Мизулину. Об этом сообщила 13 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» написала в своем Telegram-канале, что направила в МВД России обращение с просьбой провести проверку в отношении треш-стримера Аслана из Ярославля, который во время прямого эфира на YouTube избил человека. После этого блогер сам обратился к Мизулиной и в течение двух минут осыпал ее оскорблениями и угрозами.

Сегодня стало известно, что треш-стример был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, Мизулина поблагодарила полицию за оперативность.

«Проводится проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка», — отметила Ирина Волк.

Блогер признал вину и заявил, что зря начал «писать кружки» с оскорблениями в Telegram.

Ранее студент Казанского университета поспорил с Мизулиной и получил аплодисменты.