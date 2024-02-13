Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Ярославле задержали треш-стримера, который избил человека и угрожал Екатерине Мизулиной

Треш-стримера из Ярославля задержали после оскорбления Екатерины Мизулиной

В Ярославле задержали известного скандальными трансляциями треш-стримера, который оскорбил в интернете Екатерину Мизулину. Об этом сообщила 13 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» написала в своем Telegram-канале, что направила в МВД России обращение с просьбой провести проверку в отношении треш-стримера Аслана из Ярославля, который во время прямого эфира на YouTube избил человека. После этого блогер сам обратился к Мизулиной и в течение двух минут осыпал ее оскорблениями и угрозами.

Сегодня стало известно, что треш-стример был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, Мизулина поблагодарила полицию за оперативность.

«Проводится проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка», — отметила Ирина Волк.

Блогер признал вину и заявил, что зря начал «писать кружки» с оскорблениями в Telegram.

Ранее студент Казанского университета поспорил с Мизулиной и получил аплодисменты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами