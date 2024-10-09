В Ярославле рассмотрят дело треш-стримера, угрожавшего Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля получил материалы уголовного дела, возбужденного в отношении треш-стримера Аслана Дурдиева, который публиковал ролики с избиением людей и угрожал руководителю «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-службы Ярославского областного суда, Дурдиева будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, которого подозреваемый, предположительно, избил в Ярославле в июне 2021 года. За угрозы Мизулиной стримеру также вменяют уголовную статью.

Отмечается, что первое заседание, на котором будут рассматривать дело, состоится утром 14 октября.

Аслана Дурдиева задержали в феврале 2024 года. Незадолго до этого Мизулина написала в своем Telegram-канале, что направила в МВД России обращение с просьбой провести проверку в отношении треш-стримера из Ярославля, который во время прямого эфира на YouTube избил человека. После этого блогер сам обратился к Мизулиной и в течение двух минут осыпал ее оскорблениями и угрозами.

Ранее Мизулина обратилась в прокуратуру из-за инцидента с квадробершей на концерте Mia Boyka.